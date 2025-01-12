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Mimarsinan'da korkutan yangın: Müstakil evde maddi hasar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerindeki bir evde çıktı.

Mimarsinan'da korkutan yangın: Müstakil evde maddi hasar

Yangının Nedeni Bilinmiyor

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine hızla polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Maddi Hasar Meydana Geldi

Yangın sonucunda evde maddi hasar oluştu. Neyse ki, yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir felaketi önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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