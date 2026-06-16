Mimarsinan'da Yıkılan İstinat Duvarına Acil Müdahale

Aşırı yağışlar sonucunda yaklaşık 30 yıllık taş duvarın çökmesi üzerine, belediye ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalara başladı.

Belediye, çöken duvarın yerine 250 metre uzunluğunda ve ortalama 7 metre yüksekliğinde modern bir istinat duvarı inşa etmek için hemen harekete geçti. Bu çalışma, bölgedeki tehlikenin ortadan kaldırılması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen yetkililer, geçmişte yapılan taş duvarların standartların üzerinde inşa edilmesinin risk taşıdığını belirtti. Aşırı yağışlar nedeniyle bu tür yapılar zamanla şişme ve yıkılma riski taşıyor. Yetkililer, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

İstinat duvarı inşaatının tamamlanmasının ardından, bölgedeki ulaşımın tekrar açılması planlanıyor. Bu çalışmaların, vatandaşların güvenliğini sağlamak için önemli olduğu vurgulanıyor.