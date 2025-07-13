Mimarsinan'ın Kayseri'ye kazandırdığı eser: 452 yıllık Kurşunlu Camii

Memleketi Kayseri’nin Ağırnas Mahallesi olan Mimar Sinan’ın 1573 yılında inşa ettirdiği ve asıl adı Hacı Ahmet Paşa Camisi olan bu cami, “Kurşunlu Cami” adını aldı.

‘KURŞUNLU CAMİ VE ŞADIRVANI GÜNÜMÜZE ULAŞMIŞ TEK ESER OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR’

Cami, şehirde 12 eser veren Mimar Sinan’ın Kayseri’de günümüze ulaşan tek eseri olan Kurşunlu Camii ve Şadırvanı olma özelliğini taşıyor. İç süslemeleri, minberi ve avluda sekiz sütun üzerine oturan sivri kemerlerin taşıdığı kubbeli şadırvanıyla dikkat çekiyor. Klasik Osmanlı dönemi mimarisinin bir örneği olan Kurşunlu Camii, kalem nakışları ve süslemeleri açısından Kayseri’nin en güzel camilerinden biridir.Caminin düzgün kesme taştan inşa edilen son cemaat mahalli, Mimar Sinan’ın İstanbul Üsküdar’daki Mihrimah Sultan, Atik Valide ve Eminönü’ndeki Rüstem Paşa camilerinde olduğu gibi çift revaklıdır.