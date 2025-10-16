Mimarsinan Mahallesi'nde Kapsamlı Asfalt Çalışması

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 58 mahallesiyle 600 bin nüfusuyla büyük bir ilçe olan Melikgazi’de her alanda hizmet gösteriyor olmaktan mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Ulaşım ağımızı genişletmeye, rahat ve konforlu yollarla vatandaşlarımıza hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda her alanda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ulaşım da önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak’ta 1350 metre, Mimarsinan Mahallesi Maççalısı Küme Evler’de ise 2500 metre uzunluğunda bir yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Büyük çoğunluğu müstakil evlerden oluşan bu iki mahallemizi yeni yollarla buluşturuyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun.”