Mimarsinan Mahallesi'nde Kapsamlı Asfalt Çalışması

İlçenin ulaşım ağını günden güne geliştirerek vatandaşları konforlu ve nitelikli yollarla kavuşturan Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi Maççalısı Küme Evler'de ve Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta toplam 4000 ton asfalt kullanarak 3850 metre uzunluğunda yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 58 mahallesiyle 600 bin nüfusuyla büyük bir ilçe olan Melikgazi’de her alanda hizmet gösteriyor olmaktan mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Ulaşım ağımızı genişletmeye, rahat ve konforlu yollarla vatandaşlarımıza hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda her alanda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ulaşım da önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak’ta 1350 metre, Mimarsinan Mahallesi Maççalısı Küme Evler’de ise 2500 metre uzunluğunda bir yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Büyük çoğunluğu müstakil evlerden oluşan bu iki mahallemizi yeni yollarla buluşturuyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun.”

