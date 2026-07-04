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Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Arar'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Arar'ın hayatını kaybeden babası Arslan Arar, son yolculuğuna uğurlandı.

Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Arar'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Arar’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

(RHA)- Kayseri’de, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Arar’ın hayatını kaybeden babası Arslan Arar, son yolculuğuna uğurlandı.

Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Arar’ın babası Arslan Arar, dün geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Arar’ın Hulusi Akar Caminde kılınan cenaze namazına, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, hayatını kaybeden Arslan Arar’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arar kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Haber Merkezi

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