Mimarsinan OSB seçim heyecanı başladı: İki aday yarışıyor

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin 1. Olağan Genel Kurulu Kayseri Ticaret Odası (KTO) M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurala AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, oda başkanları ve sanayiciler katıldı. Kayseri’nin bir sanayi şehri olduğunu belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “İnşallah yapılacak seçim de bereketli bir neticeye vesile olsun diye dua ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 418 adet OSB var. Kayseri'mizin şimdilik 4 OSB'si var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sayı, Allah bilir 5 olur, 6 olur, daha fazla olur. İnşallah hep beraber dışlayacağız. İnşallah sayısı 10 olur, 15 olur diye murat ediyoruz. Aslında Kayseri pastırmanın, sucuğun kenti olduğu kadar sanayinin de kenti, tarımın da kenti, turizmin de kenti ve öyle olmaya da devam edecek” açıklamalarında bulundu.

Başkan adayı Mevcut Başkan Lütfi Çarşıbaşı, Mimar Sinan OSB’nin örnek bir sanayi bölgesi olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, “Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgemizin 1. Olan Genel Kuruluna katılımlarınızdan dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. 2001 yılında Kayseri Mimar Sinan içerisinde kurulan ve 600 hektar alanda faaliyet gösteren bölgemiz, 2025 yılında yalnızca rutin hizmetlerini sürdürmekle kalmamış; altyapısı güçlenen, çevreye duyarlı duyarlılığı artan ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyen bir yıl geçirmiştir. Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi güçlü altyapısı ve çevreye duyarlı yapısı ile örnek bir sanayi bölgesi olma yolunda ilerlemektedir” şeklinde konuştu.

Başkan adayı Mehmet Arar ise amaçlarının Mimar Sinan OSB'yi başka bir vizyona taşımak olduğunu ifade ederek, “Buraya geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bizleri kırmadınız, buraya kadar yoruldunuz. Diğer arkadaşım da olsun ben de olayım OSB'miz için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza inanıyoruz. Ama herkesin başka bir bakış açısı ve başka vizyonu var. Bizim buradaki hedefimiz, şu ana kadar gelmiş olan Mimar Sinan OSB'yi başka bir vizyona taşımaktır. Bunu da yaparken sanayicimizle beraber el ele el ele olacağımıza inanıyorum” açıklamalarını yaptı.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da şu şekilde konuştu: “2001'de Sanayi Odası'nın önderliğinde başlayan bu hikaye, 2006'da ilk üretime gelip ve bugün de burada bir başarı hikayesine hepimiz birlikte şahitlik ediyoruz. İki başkanı da tebrik ediyorum. Kazanan Kayseri olacak, kazanan Kayseri sanayisi olacak, kazanan Kayseri'nin ekonomisi olacak.”

Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay ise Şu açıklamlarda bulundu: “Bugün gerçekleştireceğimiz bu genel kurul ve bundan sonraki tüm genel kurullarımız bakanlık temsilcisi olarak bizlerin denetim ve gözetiminde gerçekleştirilecektir. Organize sanayi bölgelerinin seçimleri, bütçelerinin onaylanması ve yönetimsel kararların alınması süreçlerinin kanuna uygunluğu Bakanlığımızca takip edilmektedir.”