Mimarsinan Parkı'nda aydınlatma altyapısı yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince Mimarsinan Parkı’nda aydınlatma ve enerji altyapısı dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında park genelinde toplam 7 bin 200 metre kazı çalışması gerçekleştirilirken, altyapı imalatları da sürdürülüyor. Proje kapsamında 320 adet direk ankrajı hazırlanırken, sahadaki altyapı faaliyetleri de devam ediyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından park genelinde 320 adet yeni aydınlatma direği ile yüksek enerji verimliliğine sahip 320 adet yeni nesil LED armatürün montajı yapılacak. Sistemin güvenli ve sürdürülebilir şekilde işletilebilmesi amacıyla 6 adet enerji dağıtım panosunun kurulumu da yapılacak.