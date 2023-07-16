Mimarsinanlılar, ilçe olmayı talep ediyor

 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin il sayısının 100, ilçe sayısının da bine çıkarılması konusunda yaptığı açıklama sonrasında Kayseri'de ilçe olmayı talep eden mahalleler gündeme geldi.

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  • 16.07.2023 16:20
  • Güncelleme: 16.07.2023 16:23
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Mimarsinanlılar, ilçe olmayı talep ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mimarsinanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Hisar, ilçe olmak için gerekli kriterleri karşıladıklarını söyleyerek, “40 milyon metrekare yüz ölçümü, 80 bin nüfusa sahibiz. Ayrıca OSB’si, şehir merkezine olan yakınlığı ile ilçe olmak amacındayız. Bu yolda sonuna kadar ilerlemeyi düşünüyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Türkiye'de il sayısının 100, ilçe sayısının bine çıkarılması yönünde açıklama yapmıştı. Böylece bazı mahallerin de ilçe olma talebi gündeme geldi. Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nin ilçe olma yönündeki kriterleri karşıladığını söyleyen Mimarsinanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Hisar, ilçe olma taleplerini şu sözlerle ifade etti: “Derneğimiz yaklaşık 8 ay önce kuruldu. Özellikle deprem bölgesiyle güzel çalışmalarımız olduğuna inanıyor, aynı hızla da devam etmeyi düşünüyoruz. Biz ilçe olmayı istemiş olmak adına değil, ilçe olmanın şartlarına tamamen sahip olduğumuza inanarak bu yola çıktık. 40 milyon metrekare yüz ölçümü, 80 bin nüfusa sahibiz. Ayrıca OSB’si, şehir merkezine olan yakınlığı ile ilçe olmak amacındayız. Bu yolda sonuna kadar ilerlemeyi düşünüyoruz. MHP Milletvekili Baki Ersoy ile bir görüşmemiz olacak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile randevu talebimiz var. Mimarsinan, herkesin hatta dünyanın bildiği bir markadır. Maneviyatının hak ettiği seviyede değerlendirilmediğini düşünüyoruz. Mimarsinanlılar olarak, Mimarsinan markasıyla birlikte ilçe olmayı arzu ediyoruz.”
Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Önder Yapgu ise, “Mimarsinan coğrafi yapısı olarak büyük bir yer. Organize Sanayi’den başlayıp TOKİ’ye varana kadar 12 kilometre uzunluğunda. 6 mahalle bulunuyor ve ilçe olmaya talibiz” dedi.
Mimarsinan Fatih Mahallesi Muhtarı Mustafa Mısır da, “Mimarsinan’ın ilçe olmaması için hiçbir sebep yok. Doğu ve batıyı bağlayan yol bizim sınırlarımızdan geçiyor. Mimarsinan sınırları içerisinde 6 tane mahallemiz var. Bunlar Demokrasi Mahallesi, Şirin Tepe Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi, Fatih Mahallesi olmak üzere. Bağımsız organize sanayimiz var. Mimarsinan olarak 6’ıncı merkez ilçe olmak istiyoruz. Bizi merkeze bağlayan siyasilerden yardım istiyoruz. İlçe olacak yerimizi mahalle yaptılar. Bizi mahalle değil ilçe yapsınlar” ifadelerini kullandı.

1ha

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