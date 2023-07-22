Mimsin'de inşaat malzemeleri alev aldı
Kayseri Mimsin Bahçelievler Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
- 22.07.2023 19:21
- Güncelleme: 22.07.2023 19:21
- 54
Yangın, Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Mimsin Bahçelievler Mahallesi’nde bir inşaat alanında çıktı. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangın inşaat malzemelerini de tutuşmasıyla büyüdü. Dumanı gören vatandaşlar olayı polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması doğrultusunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN