Mimsin’de inşaat malzemeleri alev aldı

Yangın, Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Mimsin Bahçelievler Mahallesi’nde bir inşaat alanında çıktı. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangın inşaat malzemelerini de tutuşmasıyla büyüdü. Dumanı gören vatandaşlar olayı polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması doğrultusunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.