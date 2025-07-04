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  • Minberde Aniden Rahatsızlanan İmamın Yerine Meslektaşı Hutbeyi Tamamladı

Minberde Aniden Rahatsızlanan İmamın Yerine Meslektaşı Hutbeyi Tamamladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fevzi Mercan Camii'nde Cuma namazı esnasında kısa süreli bir endişe yaşandı.

Minberde Aniden Rahatsızlanan İmamın Yerine Meslektaşı Hutbeyi Tamamladı

Hutbe için minbere çıkan cami imamı, konuşmasına başlayamadan rahatsızlanınca minber basamağına oturarak dinlenmek zorunda kaldı. Cemaatten biri tarafından hızlıca su yetiştirilerek rahatlaması sağlandı.

Durumu fark eden diğer imam ise hızlıca minbere çıkarak hutbeyi kaldığı yerden devraldı. Cuma namazı, bu fedakâr müdahale sayesinde kesintisiz tamamlandı. Su içerek rahatlayan imam bir süre sonra sakinleşti ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Topluluğun bilinçli tepkisi ve meslektaş desteğiyle camide kısa süreli bir şaşkınlık, huzurla son buldu.

Haber Merkezi

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