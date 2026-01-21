Minderde Kayseri zaferi: Sporcular derecelerde döndü
Kayserili sporcular Muhammet Reşit Yörük 65 kilogramda birinci, Eyüp Elbar Çelik 60 kilogramda, Mustafa Acun ise 48 kilogramda üçüncü oldu.
Yozgat’ta 16–18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Grup Müsabakalarında Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Şeker Erva Spor Kulübü sporcusu Muhammet Reşit Yörük 65 kilogramda birinci, Eyüp Elbar Çelik 60 kilogramda, Mustafa Acun ise 48 kilogramda üçüncü oldu.
Yapılan açıklamada, “Şampiyon sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, grup elemelerini geçerek Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazanan 10 sporcumuza ise Şampiyonada başarılar diliyoruz” denildi.