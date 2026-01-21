  • Haberler
  • Spor
  • Minderde Kayseri zaferi: Sporcular derecelerde döndü

Minderde Kayseri zaferi: Sporcular derecelerde döndü

Kayserili sporcular Muhammet Reşit Yörük 65 kilogramda birinci, Eyüp Elbar Çelik 60 kilogramda, Mustafa Acun ise 48 kilogramda üçüncü oldu.

Minderde Kayseri zaferi: Sporcular derecelerde döndü

Yozgat’ta 16–18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Grup Müsabakalarında Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Şeker Erva Spor Kulübü sporcusu Muhammet Reşit Yörük 65 kilogramda birinci, Eyüp Elbar Çelik 60 kilogramda, Mustafa Acun ise 48 kilogramda üçüncü oldu.

Yapılan açıklamada, “Şampiyon sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, grup elemelerini geçerek Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazanan 10 sporcumuza ise Şampiyonada başarılar diliyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti
Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı
Büyükşehir, 11 bin üniversitelinin kirli çamaşırını temizledi
Büyükşehir, 11 bin üniversitelinin kirli çamaşırını temizledi
Kayseri'de trafiğe kapalı yol kalmadı
Kayseri'de trafiğe kapalı yol kalmadı
Kurtuluş Savaşı Gazisi Balcı'nın kızı Aniş Taş 102 yaşında hayatını kaybetti
Kurtuluş Savaşı Gazisi Balcı’nın kızı Aniş Taş 102 yaşında hayatını kaybetti
Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı
Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!