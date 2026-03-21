Minik Beyza'dan kan bağışçılarına teşekkür mesajı

KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’nde (KANKA) tedavi görmekte olan minik Eslem ve Beyza, geçtiğimiz ay kan bağışçılarına çağrıda bulunmuştu. Minik Beyza, paylaşılan yeni görüntüyle birlikte Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’ne 900’e yakın kan bağışı yapıldığını belirtti.

Kan bağışında bulunanlara teşekkür eden minik Beyza “Herkesin bayramını kutlarım.Kanka hastanesinde tedavi gören arkadaşlarım için ben ve Eslem Neva kan bağışı çağrısı yapmıştık Binlerce insan harekete geçmiş çok teşekkür ederiz. Sizlerin desteğiyle Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’ne 900’e yakın kan bağışı yapıldı. 40’tan fazla dernek, sivil toplum kuruluşu, parti ve konfederasyon kan bağışında bulundu. “1 kan 3 can” diyerek neredeyse 2700 insana umut oldunuz. Ve 3000’den fazla kişi Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’ni ziyaret etti. Belki beni tanımıyorsunuz. Ama ben sizi kalbimde hissediyorum. Çünkü sizin sayenizde birileri iyileşiyor, birileri yeniden gülümsüyor. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi ise bu iyiliğe ortak olan, yanımızda duran ve desteklerini esirgemeyenlerin isimlerini tek tek anmak istiyorum. Ramazanın ilk gününden sonuna doğru sırasıyla; Türk Eğitim Sen Kayseri 1 No'lu Şubesine, Kayseri Amatör Telsizciler Derneğine, Erciyes Üniversitesi Acil Durum Ve Organizasyon Kulübüne, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığına, Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, Hacılar Çevre Ahlak Kültür Derneğine, Turkuaz sualtı arama kurtarmaya, Memursen Kayseri İl Temsilciliğine, Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesine, Kayseri Serdengeçti Konfederesyonuna, İlaç Mümessilleri Dayanışma Derneği, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği -Kaymos’a, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneğine, Kayseri İyilik Abisi Derneğine, Kayseri Ulaştırma Memur- Sen’e, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı’na, 1905 Kayseri Galatasaray Taraftar Derneğine, Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesine, Kayseri Fen Lisesine, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesine, Eğitim İş Sendikası Kayseri Şubesine, Hakan Kara Spor ve Sağlık Merkezine, İnovder’e, Vosvos Kayseri Ailesine, Kayseri İhh İnsani Yardım Derneğine, Beşir Derneği Kayseri Temsilciliğine, Erciyes Üniversitesi Beşiktaşlılar Grubuna, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz, Kore, Japon ve Çin Dili Edebiyatı Öğrenci Ve Öğretim Üyelerine, Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesine, Yaman Dede Kız İmam Hatip Ortaokulu Ve Lisesine, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesine

Türkiye Kamu sen İl Başkanlığına, Türkav Kayseri Şubesine, Türk Sağlıksen Kayseri 2 Nolu Şubesine 75.Yıl Mühibe Germirli Ortaokuluna, Cemil Baba İlkokuluna, Kayseri Cihannüma Temsilciliğine,

Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okuluna, Mazaka Artı 1 Dağcılık Dağcılık Spor Kulübüne, Alfa Motosikletliler Derneğine, ben, arkadaşlarım ve KANKA ailesi adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.