Minik ellerini 'Filistin' için semaya açtılar

Kayseri'de 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören 2 bin çocuk Filistin'de yaşanan katliamların sona ermesi için dua etti.

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  • 31.10.2023 13:25
  • Güncelleme: 31.10.2023 14:18
Minik ellerini 'Filistin' için semaya açtılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören 2 bin çocuk Filistin’de yaşanan katliamların sona ermesi için dua etti.

Kocasinan ilçesinde bulunan 4-6 Kur’an kurslarındaki öğrenciler Ahmet Ayşe İnci Camii’nde toplandı. Burada Türk ve Filistin bayrakları sallayan öğrenciler, Filistin’deki çocuklar için dua etti. Programda konuşan Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, “Gittiğimiz her yerde ‘Kudüs’ü, Kudüs yürekli anneler ve yetiştirdikleri Kudüs yürekli çocuklar bir gün kurtaracak’ diyordum. Bugün içeri girdiğimde bu yavruları görünce bu duamızın ne kadar doğru olduğunu ve bu düşüncemizin ne kadar doğru olduğunu bu camide görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kudüs’te, Gazze’de bombamalar altında bedenleri parça parça olmuş çocuklar, bir taraftan yeryüzündeki 2 milyar Müslüman’ın onur ve izzetini korumaya çalışırken, buradaki Kudüs yürekli çocuklar gelecekte o kardeşlerinin ellerini tutacaklar. Bir gün bu çocuklarla o çocuklar kardeşçe Mescid-i Aksa bahçesinde beraber özgürce namaz kılacaklar. İslam alemi ayağa kalkacaksa yine Türkiye’den kalkacak. İslam alemini ayağa kaldıracak Türkiye’deki dinamitleri siz anneler yetiştirdiğiniz çocuklar inşallah inşa edeceksiniz” şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “Konuşmaya belki cümle bulunamaz daha doğrusu hislerini tarif edecek cümleler bulunamaz. Yaklaşık 1 aydır bu atmosferi yaşıyoruz Yemek yerken, su içerken, çocuklarımızı koklarken ve severken Filistin’in acıları yüreğimize oturuyor. Oradaki anneleri acıları ciğerimizi dağlıyor. Orda ki babaların ve doktorların çaresizliği yüreğimizi parçalıyor. Bu manada oradaki kardeşlerimize Allah’tan sıhhat temenni ediyoruz, yardım temenni ediyoruz. Zerre kadar vicdanı olan insanların bu yavruların, bu insanların, bu masumların kanlarının durması için bu katliamın durması için elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler adına konuşan İbrahim Öğden de, “Ey dünyamızı kana bulayan caniler. Biz sizden yuvaları ile beraber yürekleri de yıkılmış açlık, sefalet ve harabeye çevrilmiş suçsuz, günahsız ve masum çocukların katledildiği bir dünya mirası almak istemiyoruz. Durdurun savaşı. Ey zalim İsrail, ey cani İsrail elini Gazze’den çek. Çocukları öldürme. Ey umursamaz dünya ve ey uyuyan İslam alemi şimdiden yarın Allah’ın huzurunda öldürülen bir çocuğun, ‘benim suçum neydi?’ sorusunun cevabına hazır ol. Yaşasın zalimler için cehennem” dedi.

Konuşların ardından çocuklar ellerini semaya açarak, Filistin için dua ederken, ‘Gazze bizim, Kudüs bizim, katil İsrail’ diye slogan attılar.

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İHA

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