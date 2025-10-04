Minik Emre'nin ihtiyacı Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş tarafından karşılandı

Kayseri Kocasinan İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, ilçede yaşayan minik Emre’nin babasının talebine duyarsız kalmayarak önemli bir adım attı. Küçük Emre, okul bahçesinde teneffüslerde arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıkarken, engelli rampasının kullanılamaz durumda olmasından dolayı zor anlar yaşıyordu.Emre'nin babası, bu sorunu Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş’e iletti ve kısa süre sonra Kaymakamlık, engelli rampasının yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptı. Yapılan çalışmaların ardından okulun engelli rampası, minik Emre ve benzer durumda olan diğer öğrencilerin kullanımına uygun hale getirildi.