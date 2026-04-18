Minik Kalplere Bağımlılık Anlatıldı

Yeşilay formatörleri tarafından düzenlenen etkinlikte, 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak dijital bağımlılık, tütün bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sürecinde öğrencilerin yaş gruplarına uygun anlatım yöntemleri tercih edilerek; interaktif sunumlar, soru-cevap etkinlikleri ve örnek durumlar üzerinden anlatımlar gerçekleştirildi. Böylece öğrencilerin konuya aktif katılımı sağlanarak öğrenmenin kalıcılığı artırıldı.

Etkinlikte özellikle teknoloji kullanımında denge, sağlıklı alışkanlıklar geliştirme, zararlı maddelerden uzak durma ve bilinçli birey olma konularına vurgu yapıldı. Öğrencilere erken yaşta doğru bilgi aktarımının, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek bağımlılık risklerini azaltmada büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Gerçekleştirilen bu eğitimle birlikte, çocukların hem bireysel farkındalıklarının artırılması hem de sosyal çevrelerinde olumlu davranışlar geliştirmelerine katkı sağlanması hedeflendi. Eğitim sonunda öğrencilerin konuya olan ilgisi ve aktif katılımı, farkındalık çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yeşilay Kayseri Şubesi, geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı, bilinçli ve bağımlılıklardan uzak bireyler olarak yetişmesi adına eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini vurgularken; toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen farkındalık faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.