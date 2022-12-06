Minik öğrenciler itfaiyeyi çok sevdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ilkokul öğrencilerine itfaiyecilik mesleğini tanıttı ve kullandıkları gereçleri tanıttı. Eğitimde yangın söndürme konusunda da öğrencilere bilgiler verilirken, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, öğrencilere deprem anında hayat kurtaran "çök, kapan, tutun" tatbikatını gerçekleştirdi.

Kentte 17 farklı istasyonda 55 araç ve 294 personel ile hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların zor zamanlarda yanlarında olduğu gibi öğrencileri afetlere hazırlamak için eğitimlerini de sürdürüyor. Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt İlkokulu’nda öğrenci ve öğretmenler ile buluşan ekipler, hem itfaiyecilik mesleğini tanıttı hem de öğrencilere yangın konusunda bilgiler verdi. Olaylarda kullandıkları gereçleri uygulamalı olarak öğrencilere anlatan ekipler, yangın söndürme tatbikatı da yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da, öğrencilerle yakından ilgilenerek, itfaiye erlerinin kullandığı özel kıyafetleri çocuklara giydirdi. Deprem anında hayat kurtaran "çök, kapan, tutun" tekniği hakkında öğrencilere bilgiler veren Kızılkan, tatbikatı da bizzat kendisini yaptırdı. Öğrenciler de çizdiği itfaiye resimlerini Kızılkan’a hediye etti.

Eğitim hakkında konuşan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "İçişleri Bakanlığımız bir önceki yılı ‘deprem eğitim’ yılı ilan etmişti. Bu yılda tatbikatlar yılıydı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, hem deprem tatbikatını çök, kapan, tutunun nasıl uygulanması gerektiğini hem de bir yangın anında acil durum ekiplerinin 112’de toplandığını, 112’nin acil durum ekiplerinin çağrı numarası olduğunu ve verilen hizmetlerin ücretsiz olduğu bilgilerini burada öğrencilerimizle buluşturduk. Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizi teslim ettiği gençlerimize, afet öncesi, afet anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği ve yangın anında neler yapılması gerektiği bilgilerini verirken, burada güzel bir ortam yakaladık. Bu ortam içerisinde biz çok mutlu olduk. Çünkü bu kadar istekli, öğrenmeye açık bir toplulukla bir arada olmak bizleri gururlandırdı. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize ve bu konuya ilgi duyan medyamıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.