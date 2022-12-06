Minik öğrenciler itfaiyeyi çok sevdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ilkokul öğrencilerine itfaiyecilik mesleğini tanıttı ve kullandıkları gereçleri tanıttı. Eğitimde yangın söndürme konusunda da öğrencilere bilgiler verilirken, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, öğrencilere deprem anında hayat kurtaran çök, kapan, tutun tatbikatını gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
  • 06.12.2022 13:35
  • Güncelleme: 06.12.2022 15:35
Minik öğrenciler itfaiyeyi çok sevdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ilkokul öğrencilerine itfaiyecilik mesleğini tanıttı ve kullandıkları gereçleri tanıttı. Eğitimde yangın söndürme konusunda da öğrencilere bilgiler verilirken, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, öğrencilere deprem anında hayat kurtaran "çök, kapan, tutun" tatbikatını gerçekleştirdi.

Kentte 17 farklı istasyonda 55 araç ve 294 personel ile hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların zor zamanlarda yanlarında olduğu gibi öğrencileri afetlere hazırlamak için eğitimlerini de sürdürüyor. Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt İlkokulu’nda öğrenci ve öğretmenler ile buluşan ekipler, hem itfaiyecilik mesleğini tanıttı hem de öğrencilere yangın konusunda bilgiler verdi. Olaylarda kullandıkları gereçleri uygulamalı olarak öğrencilere anlatan ekipler, yangın söndürme tatbikatı da yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da, öğrencilerle yakından ilgilenerek, itfaiye erlerinin kullandığı özel kıyafetleri çocuklara giydirdi. Deprem anında hayat kurtaran "çök, kapan, tutun" tekniği hakkında öğrencilere bilgiler veren Kızılkan, tatbikatı da bizzat kendisini yaptırdı. Öğrenciler de çizdiği itfaiye resimlerini Kızılkan’a hediye etti.

Eğitim hakkında konuşan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "İçişleri Bakanlığımız bir önceki yılı ‘deprem eğitim’ yılı ilan etmişti. Bu yılda tatbikatlar yılıydı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, hem deprem tatbikatını çök, kapan, tutunun nasıl uygulanması gerektiğini hem de bir yangın anında acil durum ekiplerinin 112’de toplandığını, 112’nin acil durum ekiplerinin çağrı numarası olduğunu ve verilen hizmetlerin ücretsiz olduğu bilgilerini burada öğrencilerimizle buluşturduk. Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizi teslim ettiği gençlerimize, afet öncesi, afet anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği ve yangın anında neler yapılması gerektiği bilgilerini verirken, burada güzel bir ortam yakaladık. Bu ortam içerisinde biz çok mutlu olduk. Çünkü bu kadar istekli, öğrenmeye açık bir toplulukla bir arada olmak bizleri gururlandırdı. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize ve bu konuya ilgi duyan medyamıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Minik öğrenciler itfaiyeyi çok sevdi

Minik öğrenciler itfaiyeyi çok sevdi

Karabörk, güven timlerini denetledi, esnafı ziyaret etti

Karabörk, güven timlerini denetledi, esnafı ziyaret etti

Zincidere Mesire Alanının ismi '100. Yıl' oldu

Zincidere Mesire Alanının ismi '100. Yıl' oldu

Durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu çıktı

Durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu çıktı

'Akıllı Şehir Buluşmaları' başlıyor

'Akıllı Şehir Buluşmaları' başlıyor

Selçuklu mimari üslûbu yeniden hayat buluyor

Selçuklu mimari üslûbu yeniden hayat buluyor

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

4
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

5
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

6
Akciğer kanserinde asıl olan önlem

Akciğer kanserinde asıl olan önlem

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oto Hırsızlık ekiplerinden Motosiklet ve Otomobil Denetimi

Oto Hırsızlık ekiplerinden Motosiklet ve Otomobil Denetimi

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Yeşilhisar'da konferansa katıldı

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Yeşilhisar’da konferansa katıldı

DAHA FAZLA
Zincidere mesire alanı ismi değişti

Zincidere mesire alanı ismi değişti

Kayserispor'da Arif ve Attamah sevinci

Kayserispor’da Arif ve Attamah sevinci

1 haftada 92 zehir taciri yakalandı

1 haftada 92 zehir taciri yakalandı

Vali Çiçek'ten Güven Timlerine başarı belgesi

Vali Çiçek'ten Güven Timlerine başarı belgesi

En ucuz ekmek Sivas'tan sonra Kayseri'de

En ucuz ekmek Sivas'tan sonra Kayseri'de