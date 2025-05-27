Minik öğrenciler Polis ekipleri ile fide dikti

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Osman Ulubaş Sümer Anaokulu öğrencileriyle fide dikimi etkinliği düzenledi.

Minik öğrenciler Polis ekipleri ile fide dikti

Polis halk ilişkilerini geliştirmek, çocukların eğitimine katkı sağlamak ve tarımsal üretim ile çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Osman Ulubaş Sümer Anaokulu öğrencilerini ağırladı. Şube bünyesinde çocuklar için hazırlanan hobi bahçesinde fide dikimi yapıldı. Öğrenciler, polislerle oyunlar oynayarak zaman geçirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Çünkü onlar bizim en kıymetli emanetimiz” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

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