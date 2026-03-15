Minik öğrenciler, Ramazan'ın manevi ve kültürel değerlerini yaşadı

Ramazan ayının ilk gününden itibaren Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri birçok etkinliğe imza attı. Öğretmenleri Özlem Çınar Kebeşoğlu rehberliğinde Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerle Ramazan’ın manevi ve kültürel atmosferini sınıf ortamında yaşadı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin değer ve eylem temelli yaklaşımı doğrultusunda planlanan çalışmalar, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekledi. Tatil öncesinde verilen bayram harçlıklarıyla bayram geleneklerinin anlamı ve önemi üzerinde duruldu. Sınıfta yürütülen farklı projeler ve etkinlikler sayesinde öğrencilerin sosyal yönden gelişimi desteklenirken akademik başarıları da güçlendi. Ayrıca, 1-A sınıfı öğrencilerinin İstiklal Marşı’nı ezbere bildiği, yazılış öyküsünü ve anlamını kavramış durumda oldukları da açıklandı.