Minik öğrencilerden Başkan Özdoğan'a ziyaret

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar İstiklal İlkokulu 2-A sınıfı öğretmeni Ayşe Arzu Çetinkaya ve öğrencilerini makamında misafir etti. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Özdoğan, çocukların hazırladığı soruları tek tek yanıtladı.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Özdoğan, belediye başkanlığının görev ve sorumlulukları ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediyecilik hizmetlerinin temelinde vatandaş memnuniyeti ve kamu hizmeti anlayışının bulunduğunu ifade eden Başkan Özdoğan, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. İlçemizi daha güzel yarınlara taşımak için çalışırken en büyük motivasyon kaynağımız çocuklarımızın tebessümüdür.” dedi.

Programın devamında Hacılar Belediyesi binasını ve birimlerini gezen öğrenciler, belediyenin işleyişi hakkında yerinde bilgi alma fırsatı buldu. Minik misafirler, Hacılar Belediyesi personeliyle de tanışarak birimlerin görev alanlarını yakından gördü.

Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.,

