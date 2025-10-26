Minik Ömer'den Vali Çiçek'e çağrı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için Vali Gökmen Çiçek'e çağrıda bulunarak okula davet eden Ayşe Ahmet İnci anaokulu ögrencisi Yusuf Ömer Atalan, 'Okulumuzda Cumhuriyet Bayramı kutlayacağız. Kısa bir yürüyüşümüz var. Aramıza sen de katılırsan çok mutlu oluruz' dedi.

Minik Ömer'den Vali Çiçek'e çağrı

Ayşe Ahmet İnci anaokulu ögrencisi Yusuf Ömer Atalan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle okulda düzenlenecek olan yürüyüş etkinliğine Vali Gökmen Çiçek'i davet etti. 5 yaşındaki Yusuf Ömer, Vali Çiçek'e çağrıda bulunarak; "Merhaba Vali amca ben Yusuf Ömer.
Ayşe Ahmet İnci anaokulundayım.
Okulumuzda Cumhuriyet Bayramı kutlayacağız. Kısa bir yürüyüşümüz var. Aramıza sen de katılırsan çok mutlu oluruz. Biz çok heyecanlıyız, lütfen bizi kırma Vali amca. Cumhuriyet coşkusunu beraber yaşayalım" diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Göktaş, 'Sosyal medyada onaylanma ihtiyacı gibi görünmez yükler, çocukların ruhsal dayanıklılığını zorluyor'
Bakan Göktaş, “Sosyal medyada onaylanma ihtiyacı gibi görünmez yükler, çocukların ruhsal dayanıklılığını zorluyor”
Saadet Partisi'nden Anlamlı Çocuk Hakları Çalışması
Saadet Partisi'nden Anlamlı Çocuk Hakları Çalışması
Kayseri'de 12 yeni okulun yapılması planlanıyor
Kayseri’de 12 yeni okulun yapılması planlanıyor
Erciyes 38 FK - Kırıkkale FK : 2-0
Erciyes 38 FK - Kırıkkale FK : 2-0
Başkan Abacı güven tazeledi
Başkan Abacı güven tazeledi
Başkan Adnan Uslular: 'Bu başarı, yıllardır süren ortak emeğimizin bir yansımasıdır'
Başkan Adnan Uslular: “Bu başarı, yıllardır süren ortak emeğimizin bir yansımasıdır”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!