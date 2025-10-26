Minik Ömer'den Vali Çiçek'e çağrı

Ayşe Ahmet İnci anaokulu ögrencisi Yusuf Ömer Atalan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle okulda düzenlenecek olan yürüyüş etkinliğine Vali Gökmen Çiçek'i davet etti. 5 yaşındaki Yusuf Ömer, Vali Çiçek'e çağrıda bulunarak; "Merhaba Vali amca ben Yusuf Ömer.

Ayşe Ahmet İnci anaokulundayım.

Okulumuzda Cumhuriyet Bayramı kutlayacağız. Kısa bir yürüyüşümüz var. Aramıza sen de katılırsan çok mutlu oluruz. Biz çok heyecanlıyız, lütfen bizi kırma Vali amca. Cumhuriyet coşkusunu beraber yaşayalım" diye konuştu.