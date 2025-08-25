  • Haberler
Minik sporculara, 'Sporcularda Sağlıklı Beslenme' semineri

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Eğitim Merkezi’nde altyapı sporcularına yönelik Uzman Diyetisyen Kübra Aycil Ulugöl tarafından, bilinçli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlamak amacıyla, “Sporcularda Sağlıklı Beslenme” konusunda seminer düzenlendi.

