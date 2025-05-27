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  • Minik Yüreklerden Büyük Mesaj: Aile Şenliği'nde Filistinli Çocuklar Unutulmadı

Minik Yüreklerden Büyük Mesaj: Aile Şenliği'nde Filistinli Çocuklar Unutulmadı

Kayseri'de düzenlenen 4-6 Yaş Aile Şenliği, miniklerin coşkulu gösterileriyle unutulmaz anlara sahne oldu. Melikgazi İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar mehter takımı gösterisiyle izleyicilere tarihi bir atmosfer sundu.

Minik Yüreklerden Büyük Mesaj: Aile Şenliği'nde Filistinli Çocuklar Unutulmadı

İlahi ve marşlarla şenlenen program, katılımcılara manevi bir birliktelik yaşattı.

Şenliğin en anlamlı bölümlerinden biri, Gazze’de hayatını kaybeden çocukları temsilen hazırlanan özel alan oldu. Türk ve Filistin bayraklarıyla çevrili bu bölüm, yerde sergilenen minik kanlı ayakkabılarla derin bir hüzün uyandırarak, ziyaretçilere savaşın acımasız yüzünü hatırlattı.

Minik Yüreklerden Büyük Mesaj: Aile Şenliği'nde Filistinli Çocuklar Unutulmadı

Programa Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve eşi Şükriye Ayvaz, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Soyak, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya, Kur’an kursu öğreticileri, 4-6 yaş grubu öğrenciler ve velileri katıldı.

Hem eğlenceli hem de derin anlamlar taşıyan şenlik, çocukların masumiyetiyle barış mesajını güçlü bir şekilde vurguladı.

 

Haber Merkezi

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