Minik yüzücüler madalyaya kulaç attı
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Küçükler Yüzme Müsabakaları büyük çekişmeye sahne oldu.
- 26.04.2023 11:29
- Güncelleme: 26.04.2023 13:02
- 67
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Küçükler Yüzme Müsabakaları büyük çekişmeye sahne oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler Yüzme Müsabakaları’na sporcular tarafından yoğun katılım oldu. Çekişmeli geçen yüzme yarışmalarında dereceye giren minik yüzücülere madalyaları düzenlenen törenle verildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN