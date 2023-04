Minikler 23 Nisan'da depremzedeleri andı

Kayseri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama yapan Ahmet Eskiyapan İlkokulu öğrencileri, depremzedeleri andı.

Ahmet Eskiyapan İlkokulunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ali Özcan, “Öncelikle 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ımızda meydana gelen depremler sebebiyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara ise sabırlar diliyorum. Buruk bir şekilde karşıladığımız geçmiş Ramazan Bayramı’nızı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı yürekten kutluyorum. Her 23 Nisan’da çocuk yürekler kıpır kıpır olur. Mutlu günlerine, bayramlarına kavuşmanın heyecanıyla uyanır sabaha. 103 yıl önce Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrencilerine, çocuklarına verdiği anlamlı armağanlardan biridir 23 Nisan. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının var olma-yok olma savaşları içinde egemenliğini ilân ettiği tarihtir. 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın önemli bir anlamı daha vardır: Bu bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak bu süreç gibi tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bugünde bizler de bu cennet vatanı, canları ve kanları pahasına emanet eden ecdadımızın emanetlerini nasıl daha iyi koruyacağımızı, yarınlara taşıyabileceğimizi düşünmeliyiz. Sevgili çocuklar sizler, bu güzel ülkenin geleceğisiniz. Sizlere güvenimiz tamdır, siz de kendinize güvenin. Unutmayın bugün bizlerin bulunduğu bu yerlerde gelecekte sizler yer alacaksınız. Bugün burada coşkunuzu paylaşan bizler sizden çalışan, düşünen, insanı ve vatanını seven gençler olarak yetişmenizi beklemekteyiz. Yürüyün çocuklar, yüzünüzü aydınlık yarınlara çevirip başınız dik, arkanıza bakmadan yürüyün. Ayağınız takıldığında bizler sizi tutmak için her zaman arkanızdayız. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık, her gününüz bayram olsun. Bu duygularla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlama töreninin hazırlanması ve sunulmasında emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ederken, tüm halkımızın, öğrencilerimizin bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda öğrenciler tarafından şiirler okunarak, dünya dansları sergilendi. Dans gösterisinin ardından 3. sınıf öğrencileri tarafından yapılan gösteride depremzedeler anılarak, depremden etkilenen iller için yoklama yapıldı.

Kocasinan ilçesinde bulunan Ahmet Eskiyapan İlkokulunda düzenlenen programa; Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adnan Göllüoğlu, protokol üyeleri, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.