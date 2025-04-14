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Minikler Mikrobik ve Gribik Müzikal Çocuk Oyunu ile eğlendiler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerinden çocuklara yönelik Mikrobik ve Gribik Müzikal Çocuk Oyunu miniklerin ve ailelerinin beğenisini topladı. Müzikal çocuk oyununu ilgiyle izleyen çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi.

Minikler Mikrobik ve Gribik Müzikal Çocuk Oyunu ile eğlendiler

Her yaş grubundan insana yönelik kültür sanat faaliyetleri ile Kayserililerin sosyalleşmesine katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocuklara yönelik öğretici, eğitici ve eğlendirici zengin içerikli etkinlikleri ile miniklere unutulmaz deneyimler sunmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından minikler için 13 Nisan Pazar günü 2 seans olarak eğlence dolu bir etkinlik düzenlendi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde Genel Sanat Yönetmeni Murat Özdeniz yönetmenliğinde gerçekleştirilen Mikrobik ve Gribik Müzikal Çocuk Oyunu çocuklardan büyük bir ilgi görürken etkinliğe çok sayıda çocuk ve ebeveynleri katıldı. 

Çocuklar ve ebeveynler eğitici, öğretici ve eğlence dolu etkinlik ile keyifli ve verimli bir hafta sonu yaşadılar.

Haber Merkezi

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