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Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri ev sahipliğinde başladı

Minikler ve Yıldızlar yaş kategorisi Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri ev sahipliğinde yapılmaya başlandı.

Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri ev sahipliğinde başladı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Atatürk Spor Salonunda başladı. Şampiyonaya 12-13 yaş minikler kategorisinden ve 14-15 yaş yıldızlar yaş kategorisinden 21 ilden 646 sporcu katıldı. Müsabakalardan önce açıklama yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Bugün burada çok güzel bir saha düzeni var. 60’ın üzerinde takım var. Herkese başarılar diliyorum. Bu branşın büyüyerek mas güreşine katkı sağlayacak” dedi. Müsabakalar Perşembe günü sona erecek.

Haber Merkezi

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