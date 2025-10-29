Miniklerden 'Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet Sokağı' etkinliği
Kayseri'de Ergenekon İlkokul ve Ortaokul öğrencileri 'Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet Sokağı' etkinliği düzenledi. Etkinliğe Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş de katılım sağladı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ergenekon İlkokul ve Ortaokul öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında geçmişten geleceğe Cumhuriyet sokağı etkinliği düzenledi. Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş’in de katılım sağladığı etkinlikte öğrenciler çeşitli roller üstlendi.