Miniklere, Polislik tanıtıldı
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulu öğrencilerine Polis mesleği ve Yunus Polisi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri(yunuslar) meslek tanıtım programı kapsamında Muratdağı Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilere, Polis mesleği ve Yunus Polisi hakkında bilgi verildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerimizce (YUNUSLAR) Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulu'na meslek tanıtım programı kapsamında bir ziyaret gerçekleştirilmiş, genç kardeşlerimize Polis mesleği ve Yunus Polisi hakkında bilgi verilerek, merak ettikleri sorular yanıtlanmıştır. Okul yönetimine teşekkür eder, genç kardeşlerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.