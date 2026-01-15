Miraç Kandili bu gece idrak edilecek

İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v) Miraç mucizesinin yıl dönümü olarak idrak edilir. Müminler bu geceyi ibadet ve dualarla geçirirken, akraba ve dostlarına kandil mesajları göndererek bu manevi atmosferi paylaşır. 2026’ya özel kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Miraç Kandili mesajları ise yoğun ilgi görüyor.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Recep ayının 27. gecesi Miraç Gecesi olarak kabul edilir. Miraç, sözlük anlamı itibarıyla yükselmek ve göğe çıkmak manasına gelir. İsra ve Miraç olayı, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicretinden yaklaşık 18 ay önce gerçekleşmiştir. Bu mübarek hadise, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi, ardından da ilahi huzura yükselmesi şeklinde vuku bulmuştur. Miraç Gecesi’nde Efendimiz (s.a.v.), pek çok manevi ikrama nail olmuş, hiçbir kulun erişemeyeceği yüce makamlara ulaşmıştır. Bu anlamlı gece, her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilmekte ve müminler için büyük bir manevi önem taşımaktadır.