Miras yüzünden öldürülen 3 kişinin duruşmasına devam edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit, Gaffar Mehmet ile Serdar Y.'yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen firari sanık Mehmet Y.'nin yargılandığı davaya devam edildi.

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  • 30.05.2023 10:47
  • Güncelleme: 31.05.2023 10:01
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Miras yüzünden öldürülen 3 kişinin duruşmasına devam edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit, Gaffar Mehmet ile Serdar Y.’yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen firari sanık Mehmet Y.’nin yargılandığı davaya devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, firari sanık M.Y.’nin olaydan sonra kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen tutuksuz sanık O.Y. ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Bir tanığın dinlendiği duruşmada, müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık O.Y. ise suçlamaları reddederek beraatini istedi. Müşteki avukatının, firari M.Y.’nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılması taleplerini yenilediklerini belirtmesi üzerine mahkeme başkanı, sanık hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve yakalanmasının beklendiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin girdirilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde 3 Ocak 2022’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada M.Y.; kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y.’yi öldürmüş, o sırada olay yerinden geçen M.A.’yı ise tabancayla yaralayarak kaçmıştı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen M.K.Y. ve E.A. ile O.Y, S.Y. ve O.Y. hakkında dava açılmıştı.

İHA

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