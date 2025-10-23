Misiad Başkanı Öncel: 'Ekonomide yaşanan sorunlara çözüm bulmakta gecikilmemeli'

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Genel Başkanı Feridun Öncel, küresel ekonomik daralmanın Türkiye’deki ticaret kesimini de olumsuz etkilediğini belirterek, “Covid-19 pandemisi süreciyle birlikte dünyada başlayan ekonomik sorunlar, maalesef ülkemizi de derinden etkilemiştir. Öyle ki, küresel boyutta yaşanan ekonomik daralma, memleketimizin tüm kesimlerinde olduğu gibi ticaret kesimini de ciddi boyutlarda sıkıntılara sürüklemiştir. Bu nedenle, ülke ekonomisinin önemli bir ayağı ve taşıyıcı kolonu olan iç ve dış ticaret faaliyetlerinde bulunan vatandaşlarımızın ayakta durabilmesi ve buna bağlı olarak ülkemizin ekonomide güçlü kalabilmesi için yaşanan sorunlara çözüm bulmakta daha fazla gecikilmemelidir. Bu doğrultuda, öncelikli olarak finansmana ve krediye erişimin kolaylaştırılması, ödenebilir vergi politikalarının hayata geçirilmesi, kültürel normların yeniden kazandırılması, üretim ve tüketim zincirinde tedarik ile ara eleman sorunlarının giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle, MİSİAD olarak ticari alanda yaşanan her türlü sorunun çözümüne katkı sağlamaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız” şeklinde konuştu.