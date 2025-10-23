  • Haberler
  • Gündem
  • Misiad Başkanı Öncel: 'Ekonomide yaşanan sorunlara çözüm bulmakta gecikilmemeli'

Misiad Başkanı Öncel: 'Ekonomide yaşanan sorunlara çözüm bulmakta gecikilmemeli'

MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel, pandemiyle başlayan küresel ekonomik sıkıntıların Türkiye'yi de derinden etkilediğini belirterek, ticaret sektörünün ayakta kalabilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve vergi politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Misiad Başkanı Öncel: 'Ekonomide yaşanan sorunlara çözüm bulmakta gecikilmemeli'

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Genel Başkanı Feridun Öncel, küresel ekonomik daralmanın Türkiye’deki ticaret kesimini de olumsuz etkilediğini belirterek, “Covid-19 pandemisi süreciyle birlikte dünyada başlayan ekonomik sorunlar, maalesef ülkemizi de derinden etkilemiştir. Öyle ki, küresel boyutta yaşanan ekonomik daralma, memleketimizin tüm kesimlerinde olduğu gibi ticaret kesimini de ciddi boyutlarda sıkıntılara sürüklemiştir. Bu nedenle, ülke ekonomisinin önemli bir ayağı ve taşıyıcı kolonu olan iç ve dış ticaret faaliyetlerinde bulunan vatandaşlarımızın ayakta durabilmesi ve buna bağlı olarak ülkemizin ekonomide güçlü kalabilmesi için yaşanan sorunlara çözüm bulmakta daha fazla gecikilmemelidir. Bu doğrultuda, öncelikli olarak finansmana ve krediye erişimin kolaylaştırılması, ödenebilir vergi politikalarının hayata geçirilmesi, kültürel normların yeniden kazandırılması, üretim ve tüketim zincirinde tedarik ile ara eleman sorunlarının giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle, MİSİAD olarak ticari alanda yaşanan her türlü sorunun çözümüne katkı sağlamaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi' detaylarını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Yüzyılın Konut Projesi’ detaylarını açıklayacak
Bakanlık uyarıyor: 'Sürpriz kutu' satışları tüketiciyi yanıltıyor
Bakanlık uyarıyor: “Sürpriz kutu” satışları tüketiciyi yanıltıyor
Başkan Palancıoğlu: 'Belediye adını kullanan dolandırıcılara dikkat'
Başkan Palancıoğlu: “Belediye adını kullanan dolandırıcılara dikkat”
TOBB ve MEB arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı
TOBB ve MEB arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı
İkisi öğretmen 3 kişinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi
İkisi öğretmen 3 kişinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi
Evi Yanan Aileye Talas'tan Yardım Eli
Evi Yanan Aileye Talas'tan Yardım Eli
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!