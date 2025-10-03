MİSİAD Kayseri İl Başkanı Sarıyıldız, 'Kayseri'deki ticareti, uluslararası ölçekte merkez haline getireceğiz'

MİSİAD Kayseri İl Başkanı Ali Sarıyıldız Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, “Gündem Ekonomi” programına katılarak, moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

MİSİAD Kayseri İl Başkanı Ali Sarıyıldız, MİSİAD hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, “MİSİAD demek, Memleketçi ve Sanayici İş Adamları Derneği. MİSİAD, 2014 yılında Ankara Genel Merkezli bir kuruluş dernektir. Genel Başkanımız Feridun Öncel’dir. MİSİAD, 44 ülkede hizmet veren, Türkiye'de de 81 il ve ilçelerde hizmet veren bir STK'dır, bir iş adamları derneğidir. Üretim yapan insanları bir araya getirerek, gerek yurt dışındaki gerek Türkiye içerisindeki insanlara ticaretlerinde faydalı olmaya ve yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Genç MİSİAD’larımızı, genç girişimci iş dünyasına kazandırıyoruz. MİSİAD Kadın yapısıyla, kadın iş insanlarımızın daha güçlü bir şekilde ticarette yer almasını sağlıyoruz. Bizim MİSİAD kadınlarımız da var. Tamamen erkeklerden oluşan bir dernek, bir iş dünyası değiliz. Kadın girişimcilerimiz de var. Özellikle de genel başkanımız da bu hususta çok hassas davranıyor. Kadın girişimcilerimize de kendisi Ankara'dan ne destek verilmesi gerekiyorsa her şekilde destek veriyor, her şekilde yanlarında olmaya gayret ediyor. Yerelde istihdamı artıracak, ticareti geliştirecek işbirlikleri yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle Kayseri halkına doğrudan dokunan faaliyetler yürütüyoruz. Kayseri'deki iş dünyasını daha güçlü bir network içerisinde buluşturmaya, üyelerimizin ticaretine somut katkılar sunmayı amaçlıyoruz. Uzun vadede ise yine şehrimiz Kayseri'de, uluslararası ölçekteki ticareti, Türkiye'nin dışına çıkararak, uluslararası bir ölçekte ticaretin önemli merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.