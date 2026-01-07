Mısırlı gazeteciden 15 Temmuz yazısı: 'Akar, bildiriyi imzalamayı reddetti'

  • Haberler
Mısırlı gazeteci Salah Bedewi, kaleme aldığı değerlendirmede Milli Savunma eski Bakanı Hulusi Akar'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kaçırıldığını ve baskıya rağmen 'darbe bildirisi'ni imzalamayı kabul etmediğini yazdı.

Mısırlı gazeteci Salah Bedewi, Milli Savunma eski Bakanı Hulusi Akar’a ilişkin bir yazı yayımladı. Bedewi, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kaçırılan Akar’a kelepçe takıldığını, ardından kendisinden darbe bildirisine imza atmasını ve bunu yüksek sesle okumasını istediklerini söyledi.

Yazıda, Akar’a FETÖ elebaşısı Gülen ile iletişime geçme teklifinde bulunulduğu, ancak Akar’ın bunu reddettiği belirtilidi. Bedewi, Akar’ın “dağ gibi dimdik durduğunu” ifade ederek, darbe gecesi sergilediği tutumun orduyu “iç çekişme ve ihanet bataklığına sürüklenmekten” ve toplumu “korku iklimine dönmekten” koruduğunu ifade etti.

Bedewi, değerlendirmesinin sonunda Akar’ın “askeri şerefini koruduğunu” belirterek adının “şeref kayıtlarına” yazılması gerektiğini dile getirdi.
 

