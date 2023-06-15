Mısırlı İş Heyeti'nden Kayseri OSB'ye Ziyaret

Türkiye-Mısır ilişkilerini güçlendirmek ve kurulabilecek olası iş birliklerini görüşmek üzere Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) gelen Mısırlı heyet, iş ziyaretinde bulundu.

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  • 15.06.2023 15:21
  • Güncelleme: 15.06.2023 15:24
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Mısırlı İş Heyeti'nden Kayseri OSB'ye Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye-Mısır ilişkilerini güçlendirmek ve kurulabilecek olası iş birliklerini görüşmek üzere Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) gelen Mısırlı heyet, iş ziyaretinde bulundu.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Dimyat Mobilya Şehri Yönetim Kurulu Başkanı Hazem Hadhoud ve Midyat Mobilya Şehri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Loay Mostafa’yı makamında konuk etti. Ziyarette Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Yusuf Sarıalp de eşlik etti.

Ziyarette Mısır’da bulunan Dimyat Mobilya Şehrinin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Kayseri OSB’nin tecrübelerine ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın’ın Kayseri OSB hakkında bilgiler paylaştığı ziyarette, Kayseri OSB’de faaliyet gösteren firmaları gezerek üretim yapan firmalardan bilgiler aldıklarını ifade eden Loay Mostafa, Başkan Yalçın’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
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