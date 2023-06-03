Mithatpaşa Mahallesi'nin 7 noktasında yenileme çalışması başladı

 Kocasinan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi'nin 7 noktasında yenileme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Mithatpaşa Mahalle'mizin yolları, caddeleri ve sokaklarını tozu dumana katarak yenileyeceğiz.

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  • 03.06.2023 18:35
  • Güncelleme: 03.06.2023 18:35
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Mithatpaşa Mahallesi'nin 7 noktasında yenileme çalışması başladı

Altyapı kurumlarının en kısa zamanda tamamlamasıyla birlikte asfalt, yol ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştireceğiz” dedi. 

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenileme çalışması kapsamında Mithatpaşa Mahallesi’nde 7 noktada başlatılan çalışmaları inceledi. Bu yaz döneminde Mithatpaşa’nın her bir noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bu yılın favori işlerimizden bir tanesi olan Mithatpaşa Mahalle’mizin yolları, caddeleri ve sokaklarını tozu dumana katarak yenileyeceğiz. Mahallemizin 7 noktasında altyapı çalışmalarıyla birlikte başladı. Altyapı kurumlarının en kısa zamanda tamamlamasıyla birlikte asfalt, yol ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Mahallemize değer katmak ve Kocasinan’ı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca Mithatpaşa mahallemiz Kocasinan bölgesinde nüfusu en fazla artan ve imar hareketinin en fazla olduğu mahallerden bir tanesidir. Daha güzel bir Mithatpaşa’yı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, mahalleye yapılan çalışmaların bölgeyi daha güzelleştirdiğini ve değerini artırdığını da sözlerine ekledi.

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