MKP Bulvarında 70 personel, 50 iş makinesi ile gece mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli ana arterlerinden biri olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bin 850 metre uzunluğundaki kesimde 70 personel, 50 iş makinesi ile birlikte gece yarısı taş mastik aşınma tabakası serimi çalışması yapıyor.

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  • 10.10.2023 11:09
  • Güncelleme: 10.10.2023 12:12
MKP Bulvarında 70 personel, 50 iş makinesi ile gece mesaisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli ana arterlerinden biri olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bin 850 metre uzunluğundaki kesimde 70 personel, 50 iş makinesi ile birlikte gece yarısı taş mastik aşınma tabakası serimi çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘yol medeniyettir’ anlayışı çerçevesinde, araç sürücülerine güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir çalışmaya imza atıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, gün içerisine binlerce aracın geçiş yaptığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda taş mastik aşınma tabakası serimi olan sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın Sanayi Odası Önü Köprülü Kavşak inişinden, Kızılırmak Caddesi altgeçide kadar olan 1 kilometrelik kısımda, çift yönlü olarak yapılan çalışmalar taşıt trafiğinin en az olduğu akşam 21.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında gece gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı, ulaşım alanında yapılan bu önemli çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak Kayseri’mizin önemli ana arterlerinin birisi üzerindeyiz. Daha önce kent genelinde yaptığımız gibi, Hulusi Akar Bulvarı üzerinde, önceki gün Millet Bahçesi yanındaki Talas Bulvarı yan yolda yaptığımız gibi, bugün de burada yine taş mastik asfalt çalışması yapıyoruz” dedi.

Daha konforlu seyahat sağlanacak

Yapılan çalışma ile ilgili bilgiler de veren Harmancı, şunları söyledi:

“Bu bulvarımız günde binlerce aracımızın geçtiği, yer yer iki şeritten beş şeride kadar ulaşan genişliğe sahip. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu etabımızda Sanayi Odası sonundaki köprülü kavşaktan itibaren Melikgazi Belediyemizin önündeki araç alt geçidine kadar olan güzergâhta çalışmamızı yapıyoruz. Bilindiği üzere geçen yıl burada çalışma yapmıştık. Orta refüjdeki genişliği yola dâhil ederek, burada trafiğin akışını arttırmak adına yol genişliğini arttırmıştık. Bunun üzerine yolda farklı asfalt tabakaları meydana geldi. Bu yaptığımız çalışma ile bütün sathı tek bir tabaka haline getirerek, kış aylarında özellikle hem suyun akışını kolaylaştıracağız hem de araçların daha konforlu bir şekilde seyahatini sağlayacağız.”

Başkan Harmancı, taş mastik asfaltın farklı özellikleri olduğunu vurgulayarak, “Gerek dayanım yönünden gerek ses yutuculuğu yönünden, gürültü kirliliğini önleyici etkisi yönünden ve tekerlek izi oturmalarına karşı mukavemeti yönünden diğer asfaltlara göre üstün özelliktedir. Buradaki çalışmamızdan sonra şehir genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

70 personel, 50 iş makinesi ile birlikte gece yarısı çalışma yapıldığına işaret eden Harmancı, “Şuanda yaklaşık 70 personelimiz, 50’ye yakın iş makinamız sahada görev yapmakta, ayrıca altyapı kurumlarımızda çalışmada bize destek vermektedir. KASKİ’miz, elektrik şirketimiz ve gerekli kurumlarla koordineli olarak güzel bir çalışma yürütmekteyiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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İHA

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