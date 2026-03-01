MMG Kayseri Şubesi'nde iftarlı devir teslim

Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Geleneksel MMG İftar Programı, geniş katılım ve güçlü bir birliktelik atmosferi içerisinde gerçekleştirildi.

Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu ve Geleneksel İftar Programı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi.

Programa Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çicek  ve MMG Genel Başkanı Yavuz Sarı’nın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler ve iş dünyasından davetliler katıldı.

Genel kurul kapsamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Şube Başkanlığı görevini devreden Sefa Karademir’e, görev süresi boyunca ortaya koyduğu hizmet ve katkılardan dolayı plaket takdim edildi.

Yapılan seçim sürecinin ardından Şube Başkanlığı görevini devralan Ahmet Ceylan’ın, yeni yönetim kurulu ile birlikte mesleki birikimi toplumsal faydaya dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürüteceği ve ülkenin yerli ve milli kalkınma hedeflerine katkı sunacağı ifade edildi.

Birlik, dayanışma ve ortak akıl vurgusunun ön plana çıktığı program, iftar organizasyonunun ardından sona erdi. Katılım sağlayan tüm misafirlere ve organizasyonda emeği bulunanlara teşekkür edilerek toplantı sona erdi.

