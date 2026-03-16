  • Haberler
  • Gündem
  • MMO Kayseri Şube Başkanı Varol'dan Kadir Gecesi mesajı

MMO Kayseri Şube Başkanı Varol'dan Kadir Gecesi mesajı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı.

MMO Kayseri Şube Başkanı Varol'dan Kadir Gecesi mesajı

Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımlayan MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, şu ifadelere yer verdi: “Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Kadir Gecesi’ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu müstesna gece; affın, merhametin, kardeşliğin ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği, gönüllerin arındığı, umutların tazelendiği kıymetli bir zaman dilimidir. Bu mübarek gecenin insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Kadir Gecesi; kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve paylaşma duygularının güçlendiği, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği özel bir gecedir. Toplum olarak birbirimize daha fazla kenetlendiğimiz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz ve dayanışmayı büyüttüğümüz sürece geleceğimiz daha güçlü olacaktır. Bu vesileyle başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin dualarımızın kabulüne, gönüllerimizin huzur bulmasına ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!