MÖ 1500'lerden günümüze uzanan tarih ve kültür: Talas

Talas, tarih boyunca birçok medeniyetin egemenliği altına girmiştir. MÖ 1500’lü yıllarda Mazaklar’ın, MÖ 510’larda Kapadokyalıların, ve MÖ 312’lerde Kayrus’un hüküm sürdüğü bölge, zamanla İskender’in istilasına uğramış, ardından Romalılar’ın egemenliğine girmiştir. 1071’de Alparslan’ın zaferi ile Anadolu’ya gelen Osmanlılar, Talas’ı da topraklarına katmıştır.

1071-1168 yılları arasında Danişmentliler’in, 1077-1307 yılları arasında Anadolu Selçukluları’nın, 1312-1388 yılları arasında ise İlhanlılar’ın yönetimi altına giren Talas, 1388-1446 yılları arasında Kadı Burhanettin’in hüküm sürdüğü topraklar olmuştur. 1467’den itibaren ise Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanan Talas, tarihsel olarak pek çok kültürün etkileşimde bulunduğu bir bölge olma özelliğini taşır.

Coğrafi Özellikler ve İklim

Talas, Kayseri il merkezinin sadece 7 kilometre güneydoğusunda yer alırken, Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunur. İlçenin denizden yüksekliği 1100 metre olup, engebeli bir yapıya sahiptir. Aşağı Talas, 1100 metre rakımda bir vadi şeklinde, Yukarı Talas ise 1191 metre rakımlı bir plato görünümündedir. Bölgedeki en yüksek nokta ise, Erciyes Dağı’nın püskürtmesi sonucu oluşan volkanik bir dağ olan Ali Dağı’dır. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak olan Talas’ta yağmur genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında düşer.

İlçenin bitki örtüsü çayır, mera ve otlaklarla kaplıdır. Özellikle Cebir, Çömlekçi ve Kepez Köyleri’nde yer alan yaylalar, bölgenin doğal güzelliklerinden biridir.

Ekonomik Yapı ve Sosyal Hayat

Talas’ın ekonomisi büyük ölçüde tarım, hayvancılık ve inşaat sektörüne dayanır. Köylerde çiftçilik ve hayvancılık faaliyetleri yaygınken, ilçede aynı zamanda küçük çaplı mobilya atölyeleri ve hazır giyim üzerine bir tekstil fabrikası da bulunmaktadır. Bu sektörler, Talas’ın ekonomik yapısının temel taşlarını oluşturur.

İlçede yapılaşma iki farklı şekilde kendini gösterir. Aşağı Talas’ta çok katlı betonarme yapılar gözlemlenirken, Yukarı Talas kesiminde tek katlı, dubleks veya trıblex lüks yapı tarzları hakimdir. Kooperatifleşme süreci de devam etmekte olup, 6000 konutluk Anayurt Kooperatifi, ilçenin gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. İlçe merkezi nüfusunun büyük kısmını ise memurlar, işçiler ve emekliler oluşturur.

İdari Yapı ve Değişim

1907 yılında belde statüsü kazanan Talas, 1987’de 3392 Sayılı Kanunla ilçe statüsü almıştır. 2004’teki büyükşehir yasasıyla birlikte Talas ilçe merkezi de dönüşüm geçirmiş, 4 köy mahalleye dönüşmüştür. Bugün Talas, 12 köyü ve 5 kasaba belediyesi ile Kayseri’nin önemli bir ilçesidir.