MOBİBOYA'nın iş dünyasına yönelik eğitim seminerleri devam ediyor

MOBİBOYA, KOBİ'lerin rekabet güçlerini arttırmak için eğitim ve seminer programlarına hız verdi. Erciyes KSS Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programları ile KOBİ'lerin uluslararası rekabet düzeyinin artırılması hedefleniyor.

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  • 07.07.2023 10:32
  • Güncelleme: 07.07.2023 13:23
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MOBİBOYA'nın iş dünyasına yönelik eğitim seminerleri devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

MOBİBOYA, KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttırmak için eğitim ve seminer programlarına hız verdi. Erciyes KSS Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programları ile KOBİ’lerin uluslararası rekabet düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde kurularak yüksek teknolojilerle donatılan MOBİBOYA Ortak Kullanım Tesisi projesi çerçevesinde ücretsiz teknik, mesleki ve kurumsal gelişim eğitimleri gerçekleştiriliyor. Bölgesel ve ulusal düzeydeki mobilya ve metal işletmelerinin ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğini ve çevreye duyarlı yaklaşımları konusunda farkındalıklarını arttırmak amacıyla düzenlenen eğitim programları Erciyes KSS Konferans Salonu’nda yapılıyor.

Eğitim seminerleri çerçevesinde 11-12 Temmuz tarihlerinde Eğitmen Derya Kahraman Aydın tarafından “Yalın Üretim ve İlkeleri” konusunda bilgiler verilecek. Eğitimde üretim akış ilkesi, israf kavramı ve israflar, problem çözme teknikleri, sürekli iyileştirme teknikleri gibi konular yer alacak. 13-14 Temmuz tarihlerinde ise Eğitmen Pelin Dorudemir tarafından farklı üretim ortamları için farklı tasarımlar, risk yönetimi, yalın üretimde dijitalleşmenin etkileri gibi önemli konulara değinilecek. Seminerlere Kayseri’den tüm işletmeler ücretsiz olarak katılabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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