Mobil Dijital Gençlik Merkezi Açıldı: Geleceğin Teknolojisi Gençlerle Buluşuyor

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği temsilcileri yer aldı. Ayrıca, Kayseri'nin yerel yöneticileri ve çok sayıda davetli de katılım gösterdi.

Projenin Amacı ve Özellikleri

Mobil Dijital Gençlik Merkezi, gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Projenin maliyeti 2 milyon Euro olarak belirlendi ve bu maliyetin tamamı dış kaynaklardan karşılandı. Merkez, 16,5 metre dorsesi ve 20 metre uzunluğuyla tam donanımlı bir eğitim aracı olarak tasarlandı.

Eğitim ve Donanım

Merkez, 22 kişilik eğitim alanı kapasitesine sahip olup, mutfak, sunucu odası, tuvalet, akıllı tahta ve bilgisayar donanımları ile modern bir sınıf ortamı sunuyor. Ayrıca, 11 güneş paneli ve 35 kilowatt’lık jeneratör ile enerji verimliliği sağlanıyor. Güvenlik kameraları ile 7/24 güvenlik imkanı sunuluyor.

Gençlere Yönelik Vizyon

Proje, gençlerin dijital dünyanın hâkimi olmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi. Mobil Dijital Gençlik Merkezi, Kayseri’nin çeşitli noktalarına ulaşarak eğitim hizmetlerini gençlerin ayağına getirmeyi hedefliyor. Bu proje ile birlikte, Kayseri'nin bilim ve teknoloji alanındaki vizyonunun güçlenmesi amaçlanıyor.

Gelecek Projeler

Açılışta, Kayseri'de düzenlenecek olan 7. Bilim Festivali’nin de müjdesi verildi. Başkan Büyükkılıç, gençlerin önerilerine her zaman açık olduklarını belirterek, projeye katkı sağlayan tüm kurum ve bireylere teşekkür etti.

Mobil Dijital Gençlik Merkezi, gençlerin eğitimine katkı sağlarken, aynı zamanda Kayseri'nin dijital dönüşüm sürecine önemli bir katkıda bulunmayı amaçlıyor.