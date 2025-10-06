Mobil Dijital Gençlik Merkezi Açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. Açılış töreni, 6 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Bilim ve Teknolojiyi Gençlerin Ayağına Taşıyacak

Mobil Dijital Gençlik Merkezi, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasını sağlamak amacıyla tasarlandı. Bu yenilikçi merkez, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne de önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülüyor.

Geleceğin Türkiye'si İçin Önemli Bir Adım

Açılış öncesinde yapılan açıklamalarda, gençlerin hayallerinin geleceği şekillendireceği vurgulandı. Mobil Dijital Gençlik Merkezi, bilim tırları ile şehrin dört bir yanına ulaşarak Kayseri’yi bilim ve teknoloji alanında öncü kentlerden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

Tüm Kayseri Halkı Davetli

Başkanlık tarafından yapılan çağrıda, tüm Kayseri halkı açılış törenine katılmaya davet edildi. Merkezin, hem fiziki hem dijital altyapısıyla gençlerin projelerini hayata geçirebileceği bir ortam sunacağı ve dijital dönüşümde önemli bir kilometre taşı olacağı belirtildi.

Açılış töreninde, gençlerin geleceğe yönelik umutlarını artıracak projelerin tanıtılması bekleniyor. Tüm vatandaşlar, bu önemli günde yer alarak gençliğe destek vermeye davet ediliyor.

