'Mobil Dijital Gençlik Merkezi' gençleri Geleceğe Hazırlıyor

Avrupa Birliği, UNDP ve TBB iş birliğiyle hayata geçen Mobil Dijital Gençlik Merkezi ile gençler, yapay zekâdan siber güvenliğe kadar geniş bir yelpazede stratejik eğitimler alarak teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller olma yolunda ilerliyor.

Proje kapsamında özel olarak tasarlanan ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken Mobil Dijital Gençlik Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kapılarını üniversite öğrencilerine açıyor. Kayseri Bilim Merkezi’nin uzman eğitimcileri tarafından verilen derslerde gençler, dijital çağın en kritik iki alanı olan Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik konularında derinlemesine eğitim aldı.

Yapay Zekâ ve Siber Güvenlikte Uzmanlık Eğitimi

Eğitim programı kapsamında katılımcılar, yapay zekânın temel prensiplerinden başlayarak günümüzdeki uygulama alanlarını ve gelecekteki toplumsal etkilerini keşfetti. Teorik bilginin pratikle harmanlandığı programın bir diğer kritik ayağını ise siber güvenlik oluşturdu. Gençler, dijital dünyanın güvenliğini sağlama ve veri koruma stratejileri üzerine yetkinlik kazandı.

Hayallere Uzanan Güçlü Bir Köprü

Kayseri’den yükselen bu dijital hamle, üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerine ulaşmalarında güçlü bir köprü görevi görüyor. Farklı disiplinlerde devam edecek olan eğitimlerle, Kayseri’nin gençleri uluslararası rekabet ortamında ihtiyaç duyacakları donanıma sahip kılınacak. Bilim ve teknolojiyle dolu bu yolculuk, şehrin "akıllı şehir" vizyonunu da perçinlemeye devam ediyor.