Mobil Dijital Gençlik Merkezi İncesu'da

Genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projeleri Kayseri’nin gelişmesi ve kalkınması için vatandaşların hizmetine sunuyor. Bu çerçevede hibe şeklinde Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından topluma kazandırılan Mobil Dijital Gençlik Merkezi İncesu’daki öğrencilerle buluştu.

İncesu ilçe meydanında gerçekleşen etkinliğe İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de katılarak, hem Mobil Dijital Gençlik Merkezi’ni incelediler hem de çocukların heyecanına ortak oldular.

“Bilim Dolu Bir Etkinlik Olsun İstiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Toplum Şube Müdürü Ahmet Özdemir, Mobil Dijital Gençlik Merkezi’nin ilk defa ilçeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, “İlk durağımız İncesu idi. Dijital Gençlik Merkezi Projesi kapsamında Avrupa Birliği desteği ile şehrimize kazandırdığımız mobil tırımız İncesu’da çocuklarla buluştu. Bilim dolu bir etkinlik olsun istiyoruz. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyoruz. Mobil planetaryumumuz da burada. Bilim Merkezi ekibimizle geldik” dedi. Özdemir, gösteri deneyleri ile robotik kodlama atölyeleri gibi çeşitli faaliyetler yapıldığını da dile getirdi.

Özdemir, bilimsel bir farkındalık kazandırmanın önemli olduğunu vurgulayarak faaliyetlerin süreceğini sözlerine ekledi.

700 Öğrenci Faydalandı

Büyükşehir Belediyesi’nin toplum için önemli hizmeti olan Mobil Dijital Gençlik Merkezi ilk durağı olan İncesu’da 700 öğrenciye dokundu. Mobil Dijital Gençlik Merkezi ile öğrencilerin buluşmasında mikroskop atölyesi, vr gözlük, makey makey, m-bot, robot sergileri, mobil planetaryum, gösteri deneyleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Faaliyette öğrencilere, TÜBİTAK dergi ve bilim merkezi kitapçığı dağıtımları da gerçekleştirildi.

Bilimin büyülü atmosferi ile iç içe bir gün geçiren İncesu ilçesinin minik öğrencilerinin merakı ve mutluluğu ise gözlerinden okundu.