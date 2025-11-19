Mobil kullanıma uygun gıda denetleme uygulaması tasarlandı

  • Haberler
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda ile ilgili yeni bir sistem geliştirildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı: 'Mobil kullanıma uygun tasarlanan sistem ile vatandaşlarımız gönüllü bir gıda denetçisi olmuş olacak' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda uygulamaları ve gıda denetimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı gıda ile ilgili yeni bir sistem geliştirildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı: "Mobil kullanıma uygun tasarlanan sistem ile vatandaşlarımız gıda konusunda gözlemledikleri uygunsuzlukları bizlere hızlı bir şekilde iletebilecekler. Bu sayede vatandaşlarımız gönüllü bir gıda denetçisi olmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

