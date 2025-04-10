Mobil Trafik Eğitim Tırı ile hem teorik hem uygulamalı trafik dersi

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanında kurulan Mobil Trafik Eğitim Tırı ile 10-11 Nisan tarihlerinde trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında; trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli uygulamalı eğitimler ve interaktif etkinlikler yapılacak.

‘ÇOCUKLARIMIZI DAHA GÜVENLİ TRAFİĞİN İNŞASI İÇİN ŞİMDİDEN YETİŞTİREREK GELECEĞİN TRAFİĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK İSTİYORUZ’

Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nda görevli polis memuru Hakan Köroğlu, “Bugün buraya hem İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın'ın aynı zamanda Trafik Başkanlığı koordinesinde ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımıza temel trafik eğitimi vermek için geldik. 2 gün boyunca burada olacağız, çocuklarımızı daha güvenli trafiğin inşası için şimdiden yetiştirerek geleceğin trafiğini güvence altına almak istiyoruz. Aslında birçok ilimizde trafik eğitim parkı var ancak bugün bu turun buraya gelmesinde şöyle bir avantajı var; Çocuklar hayatı boyunca unutamayacağı bir anı olarak bunu biriktiriyorlar ve burada teorik olarak verdiğimiz trafik eğitimlerini dışarıdaki bisikletlerle pratiğe uygulayarak daha kalıcı öğrenme modelinin önemsiyoruz” diye konuştu.