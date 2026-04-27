Mobilya Devi İstikbal Büyümeye Devam Ediyor: Türkiye ve Avrupa'da 5 Yeni Mağaza Açtı

Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından İstikbal, son bir haftada Türkiye'de 3, Avrupa'da 2 olmak üzere toplam 5 yeni mağaza açarak büyümesine hız kattı.

Global ölçekte faaliyet gösteren İstikbal, "dünyanın ilk 3 mobilya üreticisinden biri olma" hedefi doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Marka, son bir haftada Türkiye'nin Antalya ve Isparta şehirlerinde, Fransa'nın Reims ve Almanya'nın Berlin kentlerinde yeni mağazalar açarak uluslararası varlığını güçlendirdi.

İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Köklü geçmişimizle Türkiye'nin ve markamızın kalite ve hizmet anlayışını dünyaya taşımaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl güçlü bir performans sergiledik ve bu yıl da yatırımlarımız ve mağaza açılışlarımızla sektöre hızlı bir başlangıç yaptık."

Yörük, son bir haftada 5 yeni mağaza açmanın küresel büyüme hedeflerine olan kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Türkiye'deki ürün ve hizmet standardını yurt dışındaki mağazalarda da sürdüren İstikbal, sürdürülebilir büyüme, güçlü bayi ağı ve uluslararası marka vizyonu doğrultusunda ilerliyor.

Açılışlarla birlikte Türkiye'de 700'üncü, yurt dışında ise 167'nci mağazasına ulaşan İstikbal, kalite ve konforu dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyor.

