Mobilya fabrikasında yangın çıktı
Sivas Bulvarı Germir Mahallesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın saat 23.30 sıralarında Melikgazi Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan mobilya fabrikasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını sündürdü. Soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.