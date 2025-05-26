Mobilya fabrikasında yangın çıktı

Sivas Bulvarı Germir Mahallesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mobilya fabrikasında yangın çıktı

Yangın saat 23.30 sıralarında Melikgazi  Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan mobilya fabrikasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede  büyüdü.  İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını sündürdü. Soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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