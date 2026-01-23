Mobilya fabrikasında yangın çıktı

Kayseri OSB'de faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mobilya fabrikasında yangın çıktı

Hacılar İlçesi Karpuzsekisi Mahallesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 18’inci cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi. 
Ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi

'Yapay Zeka sorgusu 1 damacana su tüketiyor'
Yurtdışı tur paketi almak isterken dolandırılan şahıs şikayetçi oldu
Kayseri'de gündem sucuk ve pastırma
Erciyes'te Kar Bereketi: Kar 2 metreyi aştı
Pınarbaşı-Göksun Karayolu trafiğe açıldı
Erciyes İçin en büyük 5 ilde tanıtım atağı
