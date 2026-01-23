Mobilya fabrikasında yangın çıktı
Kayseri OSB'de faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hacılar İlçesi Karpuzsekisi Mahallesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 18’inci cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.
Ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor.