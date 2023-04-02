Mobilya İhracatının 3'te biri Kayseri'den

Kayseri Marangozcular ve Mobilyacılar Odası ile Erciyes KSS Kooperatifi Başkanı Ercan Sarıkaya; "Dünyada 200 milyar doların üzerinde uluslararası mobilya ticareti söz konusu. Ülkemizin buradaki payı yüzde 1.5’ları yeni aşıyoruz. 200 milyar doların ülkemize gelen kısmı 3-3,5 milyar dolar aralığında. Kayserimizin buradaki payı 1 milyar dolar. Ülkemizin 3’te biri Kayseri’den çıkıyor. Hiçbir yeni yatırım yapmadan sadece ilave istihdam artırarak ihracatı 1 milyar dolarda 3 milyar dolara çıkaracak kapasitemiz var" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Sarıkaya; Türkiye’nin mobilya ihracatının 3 milyar dolar olduğunu ve bunun da 1 milyar dolarının Kayseri’den olduğunu söyleyerek; "Dünyada 200 milyar doların üzerinde uluslararası mobilya ticareti söz konusu. Ülkemizin buradaki payı yüzde 1.5’ları yeni aşıyoruz. 200 milyar doların ülkemize gelen kısmı 3-3,5 milyar dolar aralığında. Kayserimizin buradaki payı 1 milyar dolar. Ülkemizin 3’te biri Kayseri’den çıkıyor. Hiçbir yatırım yapmadan Kayseri’de ürettiğimiz mobilyayı Kumsmall AVM’de iyi bir vitrine çıkarırsak yılın 365 günü fuar mantığında, dünyadaki alıcıları Kayseri’ye getirebilirsek veya böyle bir AVM’nin varlığından haberdar edebilirsek bizim dünya mobilya sektöründe gidecek çok yolumuz var" dedi. Kayseri olarak istihdamı artırarak 1 milyar doları 3 milyar dolara çıkaracak kapasitelerini olduğunu vurgulayan Sarıkaya; "Sanayi sitelerimizdeki küçük ve orta boy KOBİ’lere girmiyorum. OSB’lerimizde bulunan mobilya fabrikalarının yüzde kaçı 2-3 vardiya çalışıyor? Yüzde 15’i geçmez. Arsaya para vermiş, ciddi bir dolgu yapmış, üzerine fabrika koymuş her şeyi hazır sadece ilave insan gücüne, işçiye ihtiyaç var. Ülke olarak birçok sektörde üretimi çözdük. Bugün tekstilde tarih yazılıyor ama dünyanın markalarına fason üretim yapıyoruz. Eğer biz doğru bir stratejiyle Kayseri mobilyasını AVM’mizle beraber pazarlarsak hiçbir yeni yatırım yapmadan sadece ilave istihdam artırarak ihracatı 1 milyar dolarda 3 milyar dolara çıkaracak kapasitemiz var" ifadelerini kullandı.

Sektör olarak devlet desteğine ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Sarıkaya; "Ülke olarak bazı handikaplarımız var. Avrupa’da Polonya ile rekabet ediyoruz, Almanya’ya 2 saatte mal götürebiliyor. Biz buradan 5 günde götürebiliyoruz. Daha büyük handikabımız şu; mobilyada bir takım koltukta 150 Euro kazanmıyoruz ama koltuk başına 200 Euro ödemek zorunda kalıyoruz. Bu kadar emek, sermaye ortaya koyuyorsunuz yatırım yapıyorsunuz ama nakliye konusunda böyle bir durum var. Siyasi büyüklerimize ve bakanlarımıza ilettik. Özellikle bizim limanlarımıza gelip ÖTV’siz yakıt alabiliyor yabancı bayraklı gemiler. Bu konularda bize destek verilmesini istiyoruz. Diğer sektörlere de verilmesini istiyoruz. Sektörün desteklenmesi önemli. Çünkü mobilya sektörü istihdam dostu bir sektör, ciddi sayıda personel istihdamı gerekiyor. Gençlerimize mobilya sektörünü tercih etmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"Üyelerimize yeşil pasaport verilmeli"

Sektörü dünyaya yönelik olan firma yetkililerine yeşil pasaport verilmesini de isteyen Başkan Sarıkaya; "Mobilyacı Odası veya kooperatif olarak herhangi bir ayrımımız yok. Üye olmasa bile Kayseri mobilya sektöründeyse bir KOBİ’miz, sanayicimiz bir bütün olarak bakıyoruz. Bana göre en önemli sorun ürettiğimiz ürünlerin özellikle yurt içinde değil de küresel piyasalarda, dünyada pazarlanması. Covid buna biraz engel oldu, bizim de bütçesel sıkıntılarımız vardı. Ama artık 2023 yılı itibariyle inşallah ciddi bir pazarlama organizasyonuna gireceğiz. Ülkemizin rekabet edebileceği ülkelerde ve dünyadaki yeri belli olan İtalya, Çin, Almanya ve Polonya gibi fuarlarda mutlak suretle Kayseri mobilyasının bir şekilde tanıtıldığı faaliyetlere gireceğiz. Önemli olan satmak, pazarlayabilmek. 2000 yılından bu yana Mobilyacılar Odası olarak üyelerimizi çok ciddi fuarlara taşıdık. İlk yurtdışına bizimle çıktı üyelerimiz. Ama şuanda ihracatları iyi bir noktada olanlar yeşil pasaport alıyor. Diğerleri vize kuyruklarında bekliyor. Devletimize bunu ilettik. Biz dünyaya dönük sektörleriz, bizim gibi oda başkanları dahi sürekli vize kuyruğundayız. Devletimizin yeşil pasaport vermesini isterim. Sektörü dünyaya yönelik olan firmaların yetkililerine, sermayelerini ortaya koymuş olan firmalarımıza yeşil pasaport verilmesini doğru görüyoruz" diye konuştu.

"Üyelerimiz mal sahibi olmak için bize ne ödedilerse tamamını kendilerine geri ödeyeceğiz"

Kooperatif çalışmaları hakkında da bilgiler veren Kayseri Marangozcular ve Mobilyacılar Odası ile Erciyes KSS Kooperatifi Başkanı Ercan Sarıkaya, tapuların dağıtılmaya başlandığını açıkladı. Başkan Sarıkaya; "Biz tam 12 yılı tamamlamış bir kooperatifin amacı belli; arsaları almak, işyerlerini yapmak. Tüm işyerlerini yaptık, hamt olsun üyelerimize teslim ettik. Sonrasında hesap, kitapların görülüp üyelerimize tapularının verilmesi esastır. Bu hesapların da görülürken yeminli mali müşavirlikle çalışıyoruz. Doğru hesap, kitap, kanun ve nizam, hakkaniyet ölçüsünde yapılırsa hiçbir mahkeme kooperatifi çıkmaza sokmaz. Genel kurulda tapuları 3 ay içerisinde vereceğimize inanıyordum. Çünkü o çalışmaya hazırdık. Genel kurulda aldığımız kararlarla önceki yeminli mali müşavirin çalışmaları çöpe gitmek zorunda kaldı. Çünkü 10 yıl boyunca üyelerimize ne söz verdiysek haklarını teslim etmek için aldığımız kararlarla ilk baştan itibaren yeni baştan hesaplar görüldü. Yaklaşık 6-7 ay sürdü. 11. ay itibariyle bu hesapları bitirdik. 200 üyemizin şuanda imalat kısmında tapu dağıtımına esas hesaplarını gördük. Fotoğraf ve kimliklerini getirenlerden 40 kişininki çıktı. TOKİ’de borcunu bitirmiş olanlara tapu verebiliyoruz. Şuan 450 kişi bitirdi, kalan 250 kişinin de bayram öncesi hesapları çıkmış olacak. Kooperatifimizin elinde çok ciddi mal varlıkları var, sürdürülebilirlik adına koyduğumuz. Buradan üyelerimize taahhüt ediyorum, üyelerimizle TOKİ’den yaptığımız işlemlerde ne maaliyet çıkartıp onlar bize ne ödediyse en geç 2 buçuk 3 yıl içerisinde o bedellerin tamamını kendilerine geri ödeyeceğiz. Hiçbir bedel ödemeden işyeri sahibi olmuş olacaklar. Hem alışveriş merkezinde hem imalat kısmındaki üyelerimiz mal sahibi olmak için bize ne ödedilerse o bedellerin tamamını 3 yıl içerisinde kendilerine ödeyeceğiz" dedi.